Dos males, o menor. Assim a comissão técnica do Fluminense recebeu o diagnóstico dos exames de imagem realizados no joelho direito do volante André, que acabou substituído no fim do primeiro tempo da visita ao Cerro Porteño, na Copa Libertadores, quinta-feira. Foi diagnosticado somente uma lesão no local, e o jogador deve se afastar dos gramados por 45 dias.