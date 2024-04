A vitória de virada sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores, por 3 a 2, no Equador, deixou o time do Palmeiras repleto de confiança para a disputa do clássico com o São Paulo, segunda-feira, às 20 horas, no MorumBis. O elenco treinou nesta sexta-feira e o atacante Flaco López era um dos mais otimistas com relação a mais uma grande apresentação da equipe, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.