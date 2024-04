A curta e conturbada passagem do atacante Luan já chegou ao fim no Vitória. Nesta sexta-feira, em nota oficial, o clube confirmou a rescisão de contrato, de forma amigável. Aos 31 anos, ele sequer foi relacionado para a rodada de estreia do Brasileirão contra o Palmeiras, no último final de semana, e se despede após apenas seis jogos. Mais um momento triste para quem, em 2017, foi eleito o "Rei da América".