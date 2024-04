A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta segunda-feira a tabela detalhada dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil, que contar´a com 32 equipes divididas em 16 jogos de ida e volta. Os jogos estão divididas em três dias da semana e o Corinthians é o primeiro dos grandes paulistas a entrar em campo, no feriado de 1º de maio. Palmeiras e São Paulo entram em campo no dia 2.