Com mais uma grande atuação de Darlan, o Sesi-Bauru (SP) conquistou o seu segundo título da Superliga masculina de vôlei ao derrotar o Vôlei Renata, de Campinas (SP), neste domingo (28), no Ginásio Geraldão, em Recife, por 3 sets a 0 (parciais 25/16, 25/23 e 25/20). O time encerrou uma sequência de quatro vices consecutivos (2013/2014, 2014/2015, 2017/2018 e 2018/2019) para ficar com a taça, a qual já havia conquistado em 2010/2011.