O técnico Thiago Carpini se pronunciou nas redes sociais após ser demitido do São Paulo nesta quinta-feira. A decisão do clube ocorreu depois da derrota para o Flamengo no Maracanã, que configurou o segundo revés em dois jogos do Campeonato Brasileiro. O treinador chegou ao São Paulo em janeiro deste ano para substituir Dorival Júnior, que assumiu o comando técnico da seleção brasileira.