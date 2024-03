A paulista Laura Pigossi, número 123 do ranking mundial, está classificada para a final do W50 de Pretória, na África do Sul, torneio com premiação de US$ 40 mil (R$ 198,1 mil), jogado no piso duro. Nesta sexta-feira (1), ela derrotou a sexta favorita, a francesa Manon Leonard por 6/2 e 6/1, após 1h29min de partida e vai buscar o primeiro troféu da temporada neste sábado, às 5h (de Brasília). Ela vai encarar a belga Hanne Vandewinkel, cabeça de chave 8, que venceu uma batalha contra a tcheca Gabriela Knudson, segunda favorita, por 7/5, 6/7 (1) e 7/6 (5).