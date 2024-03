Considerada uma das principais promessas do Palmeiras, Luis Guilherme revelou quem é a sua maior inspiração no futebol: Lionel Messi. O jovem atacante, que completou 18 anos em fevereiro e tem sido alvo constante de sondagens de diversos clubes europeus, afirmou, em entrevista ao jornal espanhol AS, que considera o astro argentino o melhor jogador do mundo.