Em um dos melhores jogos do ano, o Sevilla derrotou o Atlético de Madrid, por 1 a 0, neste domingo, em seu campo, no duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe vencedora chegou aos 23 pontos, na 15ª colocação, enquanto o time perdedor permanece com 48 pontos, na quarta colocação.