As três equipes brasileiras que disputam o Campeonato Sul-Americano feminino de clubes de vôlei estão classificadas para as semifinais do torneio que acontece em Bauru (SP). Após duas rodadas, Sesi/Vôlei Bauru (SP), Praia Clube (MG) e Minas Tênis Clube (MG) seguem na briga pelo título e pelas duas vagas em disputa para o Mundial. O outro semifinalista é o tradicional Regatas Lima, do Peru.