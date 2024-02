O Corinthians não tem solução. Ao menos a curto prazo não há qualquer razão para acreditar que esse time possa dar alegria a seus torcedores. Neste domingo, os comandados de Mano Menezes fizeram uma partida muito ruim diante do Novorizontino, na Neo Química Arena, e tiveram sua quarta - e pior - derrota no Campeonato Paulista até aqui, 3 a 1. O gol de Yuri Alberto, no fim, ajudou a diminuir a má impressão, mas não apaga a atuação fraca.