O chinês Pan Zhanle bateu o recorde mundial dos 100 metros livres. A marca de 46 segundos e 80 centésimos, baixando em seis centésimos o recorde anterior, do romeno David Popovici, foi conquistada neste domingo (11) durante a final do revezamento 4 x 100 metros livre do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em Doha, no Catar.