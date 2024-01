Não demorou nem uma hora para Dorival Júnior responder sobre a relação que se imaginava conturbada com o principal jogador da Seleção Brasileira: Neymar. Apresentado oficialmente nesta quinta-feira (11), o treinador teve um desentendimento com o atacante em 2010, no Santos, que culminou da sua demissão do cargo do técnico. Dorival Júnior teria impedido o atacante de cobrar um pênalti no jogo contra o Atlético-GO, o que resultou na troca de xingamentos entre ambos e na posterior demissão do treinador.