O Girona assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol apesar do empate sem gols com o Almería, neste domingo, no estádio de los Juegos Mediterráneos, pela 20ª rodada. A expectativa era de uma vitória para conseguir abrir vantagem na luta contra o Real Madrid, que está focado na Supercopa da Espanha, mas não conseguiu evitar a igualdade.