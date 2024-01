O número 1 do mundo, Novak Djokovic, venceu o americano Taylor Fritz (N.12) numa batalha em quatro sets, com parciais de 7-6 (7/3), 4-6, 6-2 e 6-3 pelas quartas de final do Aberto da Austrália nesta terça-feira (23) e se classificou para as semifinais.