O jornalista Farid Germano Filho, integrante do programa Donos da Bola, da Band RS, foi despedido após suposto caso de injúria racial. Na edição de quinta-feira (14), o comunicador imitou os movimentos feitos pelo goleiro Kidiaba durante o jogo do Inter contra o Mazembe, no Mundial de 2010. No mesmo momento, Farid emitiu sons semelhantes aos de um macaco.