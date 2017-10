Ricardo Duarte / Inter

É de extrema importância que o Internacional jogue bem neste sábado e traga um bom resultado do Heriberto Hülse.

A má impressão deixada com a péssima performance de Varginha remete a um sentimento que foi recorrente no ano de 2016. Aquela sensação de que na hora da definição as coisas podem dar errado.

Os traumas causados pelo descenso estão muito vivos e só o tempo será capaz de fazer com que os torcedores do Colorado deixem de ser "gatos escaldados".

É exatamente por isso, antes que comece a virar novela, que o Inter precisa atingir rapidamente aquela pontuação mágica dos 63 pontos, que o garante virtualmente no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão em 2018. Estamos nadando vigorosamente em direção à praia. Já estamos na segunda rebentação. Esta é a hora do foco e do sprint final.

Guto Ferreira, que, inegavelmente, possui o crédito de ter apostado todas as fichas no esquema que fez com que o Inter acumulasse os pontos para se manter como líder da competição e estivesse muito perto do êxito, precisa agora incutir na cabeça dos jogadores a ideia de "não deixar para amanhã o que podem fazer hoje".

Estratégia

O Criciúma é um time que, tradicionalmente, impõe dificuldades aos seus adversários e, neste sábado, não será diferente. O certo é que, com as voltas de Damião, Dourado, Sasha e Edenilson, o técnico poderá apostar mais uma vez na estratégia que traçou e que deu excelentes resultados até agora. Espero que dê certo.