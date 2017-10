Fora de casa, o Schalke tratou logo de definir a partida. Di Santo abriu o placar de cabeça. Logo em seguida, foi a vez de Burgstaller marcar. No segundo tempo, Mintzel, contra, fez o terceiro para os visitantes. Blacha descontou no fim.

Em Leverkusen, o Bayer fez o primeiro com Brandt, que em boa jogada pelo meio. Daube empatou logo no primeiro minuto do segundo tempo. Mas Alario, de cabeça, recolocou sua equipe em vantagem. No fim, o brasileiro Wendell, de pênalti, e Aránguiz completaram o marcador.