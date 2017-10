O Schalke 04 assumiu provisoriamente o quarto lugar do Campeonato Alemão, entrando na zona de classificação à Liga dos Campeões, após derrotar por 2 a 0 em casa o Mainz (11º), nesta sexta-feira na partida de abertura da 9ª rodada da competição.

O gol que selou a vitória do Schalke saiu aos 29 minutos do segundo tempo com Guido Burgstaller, aproveitando sobra na área após escanteio.