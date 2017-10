Jefferson Botega / Agencia RBS

A expectativa de que Tarumã veria uma briga intensa entre líder e vice-líder pela ponta da tabela da Stock Car não se confirmou. As duas corridas de ontem, válidas pela 10ª das 12 etapas da temporada 2017, terminaram com Daniel Serra feliz por ter aumentado sua vantagem sobre Thiago Camilo na briga pelo campeonato. Mas, longe de definir a situação, as provas gaúchas deixaram a disputa viva para Goiânia, palco da próxima rodada: são 10 pontos de diferença entre ambos.

A situação parecia ainda melhor para Serra ao final da primeira corrida. O piloto da Eurofarma RC, que havia largado em quarto, ficou com a vitória após Ricardo Zonta, o mais rápido na pista, receber uma punição por problemas no seu pit-stop. Camilo, que partira em segundo, chegou apenas em quarto. Pior ainda: viu seu carro perder muito rendimento devido ao desgaste dos pneus, o que motivou sua decisão de largar dos boxes para a prova 2. Naquele momento, a distância, que era de quatro pontos antes do domingo, chegava a 13, e parecia pronta para aumentar.

Mas a segunda corrida deu mostras de por que Tarumã é considerado um dos templos do automobilismo brasileira. Com muitos incidentes, foi preciso habilidade e velocidade para se manter ileso na pista. E quem levou a melhor foi um nome que estava apagado no ano. Ricardo Maurício, companheiro de Serra na Eurofarma RC, faturou sua segunda vitória no ano _ a segunda no RS, após vencer também em Santa Cruz do Sul _ com uma ultrapassagem sobre Felipe Fraga a três voltas do fim. Serra teve problemas e abandonou, e Camilo diminuiu um pouco a desvantagem na tabela ao chegar em 12º e levar três pontos para casa.

Serra minimizou o prejuízo da segunda corrida e destacou o grande rendimento do seu time em Viamão.

— Apesar de estarmos na liderança, ainda há muitos pontos em jogo, então cada etapa é uma emoção diferente. Terminar desta forma, com duas vitórias da equipe, dá um ânimo a mais — disse Daniel.

Camilo, por sua vez, ressaltou o fato de ainda estar a pouca distância do rival pelo título.

— Pelas circunstâncias da corrida, sair daqui tão perto do Daniel foi um bom resultado. Valeu pela estratégia da equipe — explicou o piloto do carro 21 da Ipiranga Racing.

Gaúcho conquista melhor posição da carreira

A prova 2 também valeu para Marcio Campos agitar a torcida da casa. O gaúcho de Farroupilha, que faz sua temporada de estreia na Stock Car, chegou em quarto lugar, após liderar grande parte da prova e estar no pódio até a última volta, quando foi ultrapassado por Átila Abreu. Após a corrida, no entanto, Marcio foi alçado ao terceiro posto devido a uma punição a Felipe Fraga, que ultrapassou três pilotos sob bandeira amarela. Foi o seu melhor resultado na categoria _ e o melhor da Blau Motorsport, sua equipe, também estreante.

— A equipe estava merecendo, independente se fosse eu ou o Cesar (Ramos, seu companheiro de time). A gente vinha com bons resultados nos treinos, mas não tinha sorte nas corridas. Minha prova 1 foi também muito boa, o carro estava com ritmo muito bom, e na segunda corrida era um foguete. Perdi um pouco de performance no meio da prova e tomei as ultrapassagens. Mas só tenho de agradecer à equipe pelo trabalho, por sempre ter acreditado em mim. Andamos de igual para igual com o pessoal da frente. Isso é muito bom para o primeiro ano. E quero agradecer também à maravilhosa torcida gaúcha, que nos apoiou muito — comemorou Marcio.

A Stock Car terá uma folga de quatro semanas até a próxima etapa. Palco da rodada de abertura do campeonato, Goiânia recebe a penúltima prova no dia 19 de novembro.

CORRIDA 1

1º) Daniel Serra 29 / Eurofarma RC

2º) Galid Osman 28 / Ipiranga Racing

3º) Max Wilson 65 / RCM

4º) Thiago Camilo 21 / Ipiranga Racing

5º) Antonio Pizzonia 1 / Prati-Donaduzzi

CORRIDA 2

1º) Ricardo Maurício 90 / Eurofarma RC

2º) Átila Abreu 51 / Shell Racing

3º) Marcio Campos 31 / Blau Motorsport

4º) Allam Khodair 18 / Full Time

5º) Gabriel Casagrande 83 / Vogel Motorsport

CAMPEONATO

1º) Daniel Serra 289 pontos

2º) Thiago Camilo 279

3º) Átila Abreu 223

4º) Felipe Fraga 222

5º) Max Wilson 203