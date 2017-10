A Juventus, apesar de ficar com um jogador a menos por mais de uma hora, goleou por 6 a 2 a Udinese fora de casa, numa partida em que brilhou o alemão Sami Khedira, autor de três gols, neste domingo pela 9ª rodada do Campeonato Italiano.

A vitória permite à Velha Senhora, 3ª colocada, se aproximar a três pontos dos líderes Napoli (1º) e Inter de Milão (2ª), que no sábado se enfrentaram e ficaram no empate em 0 a 0.

Outra equipe que se aproximou do topo da tabela é a Lazio (4º), que segue empatada em pontos com a Juve após derrotar por 3 a 0 o Cagliari (16º), gols de Ciro Immobile (7, 41) e do angolano Bartomeu Quissanga (49).