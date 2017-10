John MAC DOUGALL / AFP

O Bayern de Munique venceu por 1 a 0 fora de casa o Hamburgo (15º) e igualou em pontos no topo da tabela o líder Borussia Dortmund, que mais cedo empatou com o Eintracht Frankfurt (2-2). O francês Corentin Tolisso foi o autor do único gol bávaro na partida, na qual o Hamburgo jogou com um jogador a menos desde os 39 minutos de jogo, após a expulsão de Gideon Jung.

O Bayern se viu favorecido pelo empate em 2 a 2 do Borussia Dortmund neste sábado com o Eintracht Frankfurt (7º), um segundo empate seguido para o líder da Bundesliga.

As duas equipes somam 20 pontos, mas o Borussia leva a melhor no saldo de gol. O terceiro lugar pertence ao RB Leipzig, com um ponto a menos.

O Borussia chegou a abrir dois gols de vantagem com o turco Nuri Sahin (19 min) e Maximilian Philipp (57), mais viu o Eintracht empatar com o francês Sébastien Haller (64) e Marius Wolf (68).

— Quando você está ganhando por 2 a 0, não tem o direito de relaxar, num jogo como esse isso não pode acontecer — lamentou Sahin após o duelo.

Segundo colocado provisório, o Leipzig somou sua quarta vitória consecutiva ao derrotar o Stuttgart (12º) por 1 a 0, gol do austríaco Marcel Sabitzer.

Em outras partidas da rodada, o Hannover (6º), uma das surpresas deste início de temporada, acabou com uma sequência de quatro jogos sem vitória com um triunfo fora de casa sobre o Augsburg (10º) por 2 a 1, com direito a dois gols de Niclas Fullkrug.

Quem também anotou dois gols foi o atacante Julian Brandt na goleada de 5 a 1 do Bayer Leverkusen (9º) sobre o Borussia Moenchengladbach (8º).