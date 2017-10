O Arsenal (5º) goleou neste domingo o Everton (18º) por 5 a 2, neste domingo pela 9ª rodada do Campeonato Inglês, e afundou ainda mais o adversário, que entrou na zona de rebaixamento.

Wayne Ronney chegou a dar esperanças aos torcedores do Everton ao abrir o placar com um chute da entrada da área logo aos 12 minutos, mas o espanhol Nacho Monreal deixou tudo igual pouco antes do intervalo (40).