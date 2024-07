O Inter encarou o Juventude neste sábado (13) pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No Alfredo Jaconi, o placar final de 1 a 1 serviu ao time de Caxias do Sul. Com o resultado, o Ju vai às oitavas de final. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha. A partida tinha horário previsto para as 16h, porém uma neblina sobre o estádio fez com que a arbitragem adiasse o início.