O técnico Eduardo Coudet comandará na tarde deste sábado (15) a última atividade do Inter antes do confronto diante do Vitória. O treinador conta com cinco desfalques para o jogo deste domingo, às 16h, no Barradão. Expectativa fica por conta dos retornos de Alario e Mercado. O treinamento está marcado para o CT do Bahia.