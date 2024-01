Com a eliminação precoce na Copa São Paulo de Futebol Júnior, os jogadores do time sub-20 do Inter entraram de férias antes de voltar aos trabalhos em Porto Alegre. Com recesso previsto até o dia 5 de fevereiro, os atletas aguardam uma nova orientação sobre a sequência de suas carreiras, incluindo um possível aproveitamento no elenco profissional.