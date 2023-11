O perfil do novo diretor-executivo de futebol é um importante ponto de divergência entre os dois candidatos que disputam a presidência do Inter. Enquanto o nome de oposição Roberto Melo planeja buscar no mercado um dirigente experiente e renomado para assumir o comando profissional do departamento de futebol, o presidente e candidato a reeleição Alessandro Barcellos pretende ter um executivo mais discreto e que divida as funções da pasta com profissionais de uma equipe multidisciplinar do clube.