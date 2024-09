Fim da linha Notícia

Grêmio perde para o Cruzeiro e está eliminado do Brasileirão sub-20

Tricolor saiu atrás no placar no início do primeiro tempo, mas não conseguiu reverter resultado no CFT Hélio Dourado

27/08/2024 - 18h04min Atualizada em 27/08/2024 - 18h11min