O Grêmio enfrenta o Palmeiras nesta quinta-feira (4), às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado pelo 1 a 0 sobre o Fluminense no fim de semana, o Tricolor busca emendar uma série de vitórias para escapar da zona do rebaixamento. Entretanto, um tropeço diante dos paulistas representará a permanência no Z-4. Confira os cenários.