Após o último jogo pela Copa do Brasil — o empate em 0 a 0 com o Operário-PR, em Ponta Grossa —, Renato Portaluppi, em sua entrevista coletiva, disse que o grupo de jogadores do Grêmio é curto para disputar em alto nível as três competições que o clube está jogando. Isso é um fato conhecido por todos.