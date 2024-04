Estamos na segunda quinzena de abril e pouco se ouviu por parte do presidente Alberto Guerra. A comunicação com a torcida está fragilizada e há um clamor por um diálogo aberto. A janela de negociações de abril permite ao Grêmio a chance de corrigir rotas na defesa e no meio-campo, mas é preciso ter criatividade para garantir boas aquisições que preencham as lacunas do elenco.