O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (17), às 19h, contra o Athletico-PR. Um confronto pela segunda rodada do Brasileirão, mas que tem implicações muito maiores do que o posicionamento das equipes na largada da competição. Após duas derrotas em sequência, Huachipato, na Liberadores ,e o Vasco, no domingo (14), o Tricolor joga pela tranquilidade e por evitar que a instabilidade apareça de vez no ambiente do clube.