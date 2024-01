O Palmeiras está interessado na contratação do ex-atacante gremista Willian José, atualmente no Real Betis, da Espanha. A sondagem palmeirense ao estafe do jogador para conhecer a situação, no entanto, não avançou para uma negociação neste momento, de acordo com os jornalistas André Hernan e Marcelo Hazam, do Uol Esportes.