Não importa o idioma ou a nacionalidade, ídolos deixam legados. E toda a história feliz tem um fim. A passagem do uruguaio Luis Suárez por Porto Alegre não marcou apenas a vida dos gremistas, como, também, de quem acompanha o futebol. No Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, falar do Grêmio em 2023, é falar de Suárez — e vice-versa. Afinal, falamos de um ícone e um dos maiores goleadores do mundo na atualidade.