Bicampeão da Alemanha e campeão da Liga dos Campeões contra uma Juventus que tinha o goleiro Dino Zoff e o meio-campista Michel Platini, o Hamburgo desembarcava no Japão com favoritismo e também com certo desconhecimento a respeito do time do Grêmio. Entre uma partida e outra (a final no continente europeu e o jogo em Tóquio), cinco meses haviam se passado, e a equipe que conquistou a taça europeia já não era mais a mesma.