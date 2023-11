Inicialmente uma opção emergencial de Renato Portaluppi, o esquema com três zagueiros vem se consolidando como uma estratégia eficiente do Grêmio na reta final do Brasileirão. Após a vitória sobre o Coritiba, na quarta (1º), o Tricolor atingiu um desempenho de "vice-líder", se forem considerados apenas os jogos em que a formação foi a escolhida para começar. A tendência é de que a ideia seja repetida contra o Bahia, neste sábado (4), na Arena.