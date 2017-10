Félix Zucco / Agencia RBS

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, mostrou confiança de que o Grêmio irá recuperar o bom futebol que apresentou em outros momentos do ano e disse perceber no clube um ambiente de otimismo com a recuperação da equipe. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o dirigente reconheceu que as oscilações geram insegurança e destacou a necessidade de avaliar os motivos para a queda nos resultados e atuações.

— Quando acontecem estas situações, gera uma certa insegurança em todo mundo. Mas confesso que não é este o ambiente que eu estou percebendo no Grêmio. O que eu percebo é o ambiente de retomada das vitórias, de retomada do Brasileiro, também de estar atento da situação na Libertadores. O pensamento de que, se nós fizemos o que fizemos, não desaprendemos e podemos repetir o bom momento. Temos de direcionar essa energia para avaliar o que houve e jogar isso para o sentido da recuperação — destacou o presidente, antes de oferecer seu diagnóstico sobre os motivos para o momento difícil do time:

— Tenho uma avaliação que parece ser padrão, parecida com o que todos falam. O desgaste físico é uma situação bastante clara. Mas o que mais impactou foi a necessidade de alterar o time para fazer algumas preservações e por conta de lesões. Isso levou a uma alteração muito profunda do time. Temos de trabalhar esse assunto com calma, saber que, na hora que o Grêmio mais precisa,r vamos ter o plantel recomposto, e o plantel recomposto tem uma bagagem de jogar daquele jeito que a gente viu. O que o Renato se referiu é o que nós vimos no jogo contra o Botafogo, uma superação de vontade no sentido de impor o time do Grêmio em relação ao adversário.

Bolzan ainda respondeu sobre o futuro de Renato no Grêmio. O dirigente garantiu que o clube deseja contar com o treinador para o próximo ano, mesmo que a equipe não conquiste títulos até o fim desta temporada.