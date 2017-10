Lucas Uebel / Grêmio.net

É hora do acerto de contas definitivo entre Corinthians e Grêmio. Ou vai ou racha! De campeão virtual, o Timão vê a sua vantagem definhando pelos maus resultados. No primeiro turno, na Arena, os paulistas levaram a melhor. A vantagem subiu de um para quatro pontos. Com uma vitória, o Tricolor assumiria a liderança. Não veio!

Hoje, o time de Renato tem a segunda chance de se aproximar. Só que o topo ainda está longe. Porém o caminho pode ser encurtado de nove para seis pontos. Além de manter viva briga pelo título, o Grêmio precisa se reagrupar para fazer um bom enfrentamento com o Barcelona-EQU pela Libertadores. Testar Luan. É a prioridade!

Se o Corinthians bobear, o time gremista vai pra cima, faltando nove rodadas. E diminuindo a diferença, o técnico Renato pode repensar a estratégia de poupar titulares contra o Palmeiras antes da viagem para Guayaquil. O resultado no Itaquerão servirá de bússola para o Grêmio escolher o caminho!

TABELA MALUCA

Nunca se viu tanta vaga para a principal competição sul-americana no Brasileirão. Com a taça da Copa do Brasil, o Cruzeiro, por enquanto, muda o G-6 para G-7. O Grêmio ganhando a Libertadores, teremos um G-8. E com Flamengo, mais remotamente Fluminense ou Sport, ganhando a Sul-Americana e ficando no alto da tabela, chegamos a um impensável G-9.

TABELA MALUCA 2

A zona da confusão, batizada assim por Vanderlei Luxemburgo, tem pelo menos 11 equipes lutando para fugir do inferno. Do lanterna Atlético-GO, passando pelo Coritiba e chegando ao Avaí, todos caminham a passos largos para a Série B. Em pontuação e desempenho! Do Bahia, 10° colocado, até a Ponte Preta, primeiro time na zona do rebaixamento, a diferença é de apenas três pontos.

JOGO MEDONHO