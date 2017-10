O adversário do Grêmio nesta quarta-feira (25), pelas semifinais da Copa Libertadores, tem 24 participações na mais importante competição de clubes da América do Sul. Nunca venceu e conquistou dois vice-campeonatos: em 1990 e em 1998. No Equador, o Barcelona de Guayaquil só tem menos participações na Libertadores do que o Emelec, que tem 26. O El Nacional, de Quito, também tem 24 disputas.