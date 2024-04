Competições preparatórias para as três divisões do Gauchão, que começam no fim de maio, as etapas regionais da Taça Farroupilha seguem movimentando o interior do Estado neste momento da temporada. No sábado (6), foram 15 partidas em sete regiões do Rio Grande do Sul: Norte, Noroeste, Planalto, Centro, Serra, Metropolitana e Alto Uruguai.