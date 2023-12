Depois do primeiro jogo da final do Gauchão, vencido pela ACBF por 2 a 0, em Uruguaiana, os capitães dos dois times projetam o duelo que irá definir o campeão de 2023. A partida decisiva será no domingo (10), às 11h, em Carlos Barbosa, com transmissões da Rádio Gaúcha e da GZH por imagens no YouTube.