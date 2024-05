A técnica Simone Jatobá anunciou nesta sexta-feira (3) a convocação da seleção brasileira feminina sub-15 para um período de treinos de 5 a 12 de maio. Entre as 26 atletas chamadas, quatro atuam no RS: a goleira Rafaela San, a lateral Isadora Fonseca e a meio-campista Laura Dupont, do Inter; além de Sofia Valverde, do Grêmio. Os trabalhos ocorrerão em Sorocaba, São Paulo.