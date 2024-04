As Gurias Jaconeras vêm fazendo um início de temporada acima das expectativas. Diante dos tradicionais São José e Taubaté, o Alviverde conquistou duas vitórias e garantiu os 100% de aproveitamento na largada do Brasileirão Feminino A-2. Agora, a meta é manter a campanha sólida fora de casa, diante do Athletico-PR, no próximo domingo (28), às 15h.