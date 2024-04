A sétima rodada do Brasileirão Feminino será mais uma chance para o Grêmio conquistar seu espaço nas primeiras colocações da tabela. Para concluir a tarefa, serão dois pontos principais: fazer a sua parte diante do Avaí Kindermann e torcer por resultados paralelos. O time entrará em campo, neste sábado (27), às 11h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.