O Brasil venceu mais um adversário no Sul-Americano Feminino sub-20. Na noite desta sexta-feira (26), a seleção aplicou 3 a 0 no Paraguai pela segunda rodada do hexagonal final. O duelo ocorreu no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, e contou com gols de Vi Amaral, Duda Mineira e Ana Guimarães.