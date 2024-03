A quarta rodada do Brasileirão Feminino chega com peso duplo para as Gurias Gremistas. Nesta quinta-feira (28), o time irá receber o Palmeiras com a possibilidade de conquistar a terceira vitória seguida e, de quebra, garantir a manutenção da classificação nas primeiras posições da tabela. O jogo será disputado às 15h, no Estádio Airton Ferreira da Silva, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.