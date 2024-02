O primeiro jogo de 2024 reserva para as Gurias Coloradas um reencontro com o Corinthians. De quebra, a partida já tem o peso de uma decisão. Pela Supercopa Feminina, os clubes disputarão a classificação às semifinais. O duelo será no dia 11 de fevereiro, às 10h30min, no Estádio Beira-Rio.