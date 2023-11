Restam 90 minutos para que seja conhecido o campeão do Gauchão Feminino 2023. Após a partida de ida, na última quarta-feira (22), em que as Gurias Coloradas saíram com a vantagem por 2 a 0, Grêmio e Inter se reencontram neste domingo (26), às 10h30min, na Arena do Grêmio.