Confiança é a palavra que mais tem repercutido no ambiente do Grêmio para a decisão do próximo domingo (26), na Arena, valendo o título do Gauchão Feminino. Nesta sexta-feira, durante o evento "pré-jogo das campeãs", promovido pela Federação Gaúcha de Futebol, a atacante Raquel Fernandes destacou que, apesar da derrota no primeiro jogo para o Inter, por 2 a 0, no Beira-Rio, o grupo está confiante que poderá reverter o resultado e conquistar o bicampeonato.