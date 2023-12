Quando Isabela Danzmann, 18 anos, recebeu a reportagem de GZH em sua casa, em Cachoeirinha, ainda não tinha se formado no Ensino Médio, o que aconteceria no dia 23 de dezembro. Já havia recebido, porém, a melhor notícia do ano: conseguiu uma vaga em Fonoaudiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ainda havia temores sobre a aprovação da documentação, mas a jovem resolveu comemorar a conquista.